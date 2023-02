Hofheim-Wallau (ots) - Das Geschäftsjahr 2022 (GJ22)* war für IKEA geprägt von

globalen Herausforderungen, aber auch von wichtigen Erfolgen bei der Erfüllung

seiner Nachhaltigkeitsverpflichtungen für 2030. Zu den wichtigsten Ergebnissen

zählen eine absolute Reduzierung der gesamten Klimabilanz von IKEA um 12 % und

eine relative Reduzierung um 20 %** im Vergleich zum Basisjahr GJ16 sowie ein

deutlicher Anstieg der in Einzelhandel und Produktion genutzten erneuerbaren

Energien. Außerdem veröffentlicht IKEA als eines der ersten Unternehmen weltweit

Daten zur Luftverschmutzung, die über die Wertschöpfungskette hinweg verursacht

wird.



Der IKEA Nachhaltigkeitsbericht GJ22 und der IKEA Klimabericht GJ22 werden von

der Inter IKEA Gruppe herausgegeben und erläutern die gemeinsamen Bestrebungen

der Beteiligten im IKEA Franchisesystem und in der Wertschöpfungskette.





Die Klimabilanz von IKEA im GJ22 wird auf 25,8 Millionen TonnenKohlendioxidäquivalent (CO2 eq) geschätzt - das entspricht einem absolutenRückgang von 5 % im Vergleich zum Vorjahr und um 12 % im Vergleich zum BasisjahrGJ16. Die anhaltende Reduzierung lässt sich hauptsächlich auf einen höherenAnteil erneuerbarer Energie im Einzelhandel und in der Produktion sowie auf einenergieeffizienteres Sortiment, insbesondere durch die SOLHETTALED-Leuchtmittel, zurückführen."Uns bleiben noch sechs Jahre, dann ist das CO2-Budget aufgebraucht, das derWelt noch übrig ist, um die Erderwärmung auf 1,5° C zu begrenzen. Deshalb ist eswichtiger denn je zu handeln. Wir sind entschlossen, unseren Beitrag zu leisten,indem wir unsere Wertschöpfungskette als Ganzes betrachten, daran arbeiten,klimapositiv zu werden und einen gerechten Übergang zu gewährleisten. Wirstreben nach einem ganzheitlichen Ansatz für unsere Nachhaltigkeitsarbeit, daKlimawandel, Naturverlust und Ungleichheit miteinander verbunden sind," so JonAbrahamsson Ring, CEO der Inter IKEA Group.Zu den Höhepunkten aus dem Geschäftsjahr 2022 gehören:- Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Quellen im IKEAEinzelhandelsgeschäft und in anderen Bereichen von IKEA*** auf 76 % imVergleich zu 71 % im GJ21. Im GJ22 nutzen 24 IKEA Einzelhandelsmärkte 100 %Strom aus erneuerbaren Quellen, darunter auch IKEA Deutschland.- Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Quellen in der Produktion auf64 % im Vergleich zu 52 % im GJ21. Der Anstieg in China lässt sichhauptsächlich auf das im GJ21 eingeführte Programm zurückführen, dasLieferanten beim Bezug von Strom aus erneuerbaren Quellen unterstützt. Im GJ23wird das Programm in zehn weiteren Märkten eingeführt, darunter Deutschland,