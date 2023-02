GOLDMAN SACHS stuft Fedex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Fedex nach Gesprächen mit dem Management auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 218 US-Dollar belassen. Das Wichtigste sei die konsistente Botschaft gewesen, dass der Dreh- und Angelpunkt des US-Logistikkonzerns die Steigerung der Marge durch Kostenreduzierung, Effizienz und Umsatzqualität bleibe, schrieb Analyst Jordan Alliger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fedex plane, die Kapitalintensität langfristig zu senken und die Kapitalrendite und den Barmittelzufluss im Laufe der Zeit zu verbessern./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 20:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 197,5EUR gehandelt.