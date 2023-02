Global Economic Conditions Survey Vertrauen in Wachstumspotenzial europäischer Wirtschaft wächst wieder / Milder Winter und sinkende Preise stimmen etwas optimistischer für 2023 (FOTO)

Zürich/Berlin (ots) - In Westeuropa stieg das Vertrauen in die positiven

Wachstumsperspektiven der Wirtschaft im 4. Quartal 2022 stärker an als irgendwo

sonst auf der Welt. Die derzeit sinkende Inflation und der milde Winter geben

Anlass zur Hoffnung. Ganz rosig ist das Bild allerdings nicht: Bislang hat sich

das Vertrauenswachstum noch nicht in realem Zuwachs niedergeschlagen, die

Konjunktur ist nach wie vor schwach. Das zeigt der Global Economic Conditions

Survey (GECS) von IMA (Institute of Management Accountants) und ACCA

(Association of Chartered Certified Accountants), an dem mehr als 1700

Management Accountants weltweit teilgenommen haben. Der Survey spiegelt die

Sicht von Finanzprofis auf die aktuelle Wirtschaftslage.



Zentrale Ergebnisse des GECS Q4 2022