Commerzbank will wieder eine Dividende zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank will wieder eine Dividende ausschütten. Der Vorstand werde der Hauptversammlung eine Dividende von 20 Cent je Aktie für 2022 vorschlagen, teilte die Bank am Mittwoch in Frankfurt mit. Analysten hatten im Schnitt mit 25 Cent etwas mehr auf dem Zettel. Seit der Rettung mit Steuermilliarden in der Finanzkrise 2008/2009 hat die Bank nur in zwei Jahren eine Dividende von je 20 Cent pro Aktie gezahlt, zuletzt für 2018. Größter Anteilseigner ist der deutsche Staat. Zudem hat der Vorstand die Genehmigung eines Aktienrückkaufs beantragt, hieß es weiter.

