FSD Pharma erfüllt wieder die Anforderungen für eine dauerhafte Notierung an der NASDAQ

Toronto, 15. Februar 2023 / IRW-Press / FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“) – ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Behandlung von herausfordernden neurodegenerativen Erkrankungen sowie Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen widmet – hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von The Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq“) die Bestätigung erhalten hat, dass die in der Nasdaq-Börsenvorschrift 5550(a)(2) festgelegte Mindestkursanforderung von 1,00 Dollar pro Aktie nun wieder erfüllt wird und derzeit auch allen anderen anwendbaren Kriterien für eine fortgesetzte Notierung entsprochen wird.

Am 27. September 2022 war das Unternehmen von den Nasdaq-Mitarbeitern darüber informiert worden, dass seine Stammaktien in den vorangegangenen 30 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen den in den Börsenzulassungsregeln der Nasdaq vorgeschriebenen Mindestkurs von 1,00 Dollar nicht erreicht hatten. Am 14. Februar 2023 haben die Mitarbeiter dem Unternehmen nun mitgeteilt, dass der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens in den letzten zehn aufeinanderfolgenden Geschäftstagen vom 31. Januar bis zum 13. Februar 2023 bei mindestens 1,00 Dollar pro Aktie oder darüber lag. Dementsprechend wurde von den Mitarbeitern zeitgleich festgehalten, dass das Unternehmen die Anforderungen der Börsenvorschrift 5550(a)(2) nun wieder erfüllt und die Angelegenheit damit als bereinigt betrachtet wird.

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc. ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung FSD201, eine eigens entwickelte ultramikronisierte PEA-(Palmitoylethylamin) -Formulierung zur Behandlung von Entzündungskrankheiten. Lucid Psycheceuticals Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-Psych und Lucid-MS. Lucid-Psych ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde und um diese Kategorie zu erweitern, untersucht das Unternehmen andere Produkte, die auf akute medizinische Bedürfnisse aufgrund von Drogenmissbrauch wie Alkohol abzielen. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.