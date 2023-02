Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Pflegeunternehmen haben die Pflicht, aber auch die Mission, demPflegenotstand tatkräftig entgegenzutreten. Die Mitarbeitergewinnung spielthierbei eine entscheidende Rolle. Mit der FM Recruiting, einem Unternehmen derFM Consulting GmbH, helfen die Geschäftsführer Max Grinda und Felix HahnewaldPflegeunternehmen dabei, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Im Folgendenhaben sie vier Tipps verraten, wie die Pflegebranche ihre Recruiting-Maßnahmenoptimieren kann.Viele Pflegeunternehmen stehen vor der Herausforderung, mit einer immer dünnerwerdenden Personaldecke auskommen zu müssen. Oft bleiben Stellen für einenlängeren Zeitraum unbesetzt. Das führt zu einer Überlastung der bestehendenBelegschaft, im schlimmsten Fall sind weitere Krankheitsausfälle und Kündigungendie Folge. Offene Stellen müssen daher so schnell wie möglich wieder besetztwerden. Die Recruiting-Experten Max Grinda und Felix Hahnewald erleben leiderimmer wieder, dass die Bewerbungsprozesse viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen."Qualifizierte Fachkräfte haben heute in der Branche die freie Wahl. Dauert dasAuswahlverfahren zu lange, entscheiden vielversprechende Bewerber sich für einanderes Pflegeunternehmen", warnen die Experten. Sie kennen dieHerausforderungen der Branche und wissen, wie Pflegeunternehmen dieses begegnenkönnen, um auch in diesen schwierigen Zeiten qualifiziertes Personal gewinnen zukönnen. Wie genau Pflegeunternehmen ihren Recruiting-Prozess optimieren können,haben die beiden im Folgenden zusammengefasst.Schritt 1: Schnelle Reaktionen gewährleistenQualifizierte, flexible und erfahrene Pflegekräfte sind nicht darauf angewiesen,bei einem bestimmten Arbeitgeber unterzukommen. Sie werden so händeringendgesucht, dass sie jederzeit wechseln und sich den Arbeitgeber frei aussuchenkönnen. Für Pflegeunternehmen bedeutet das: Wer Fachkräfte für sich gewinnenwill, muss schon in der Bewerbungsphase Wertschätzung zeigen. Das beginnt beieiner zeitnahen Rückmeldung auf eingegangene Bewerbungen. Statt lange zu wartenund mehrere Bewerbungen zu sichten, gilt es, sich im Bestfall sofort bei denBewerbern zurückzumelden. Hierbei genügt es bereits, eine kurzeEingangsbestätigung zu versenden. Die Bewerber fühlen sich registriert, was dasRisiko auf einen vorzeitigen Absprung minimiert.Schritt 2: Transparenz und Zuverlässigkeit ausstrahlenDoch allzu lang sollten sich Pflegebetriebe auf dieser Bestätigung nichtausruhen. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, ist es ratsam, direkt mit derEingangsbestätigung eine kurze Information zum weiteren Ablauf zu versenden.Weiß der Bewerber beispielsweise, dass er innerhalb der nächsten 48 Stunden