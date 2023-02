IKEA unterstützt Lieferanten in zehn weiteren Märkten dabei, auf Strom aus erneuerbaren Quellen umzustellen (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) - Der gestiegene Anteil von Strom aus erneuerbaren Quellen

in der Produktion ist einer der Hauptgründe dafür, warum die gesamte Klimabilanz

von IKEA im GJ22 im Vergleich zu GJ21 absolut um 5 % zurückgegangen ist. Um die

Senkung der Klimabilanz bei der Produktion zu beschleunigen, hat IKEA

beschlossen, zehn weitere Märkte in das Programm einzubeziehen, das Lieferanten

bei der Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Quellen unterstützt.



Fast zwei Drittel der IKEA Klimabilanz sind direkt auf die Lieferkette

zurückzuführen, das betrifft auch die Produktion bei Lieferanten. Um dazu

beizutragen, den Klimawandel auf 1,5° C zu begrenzen, müssen die

Treibhausgasemissionen drastisch gesenkt werden. Aus diesem Grund wurde im Juni

2021 ein Programm eingeführt (https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/06/10/ikea

-launches-new-program-to-accelerate-suppliers-transition-to-100-per-cent-renewab

le-electricity) , das Lieferanten darin unterstützt, Strom aus erneuerbaren

Quellen zu kaufen - ergänzend zu erneuerbarer Energie, die auf dem eigenen

Gelände erzeugt und finanziert wird*.





Aufgrund der guten Fortschritte hat IKEA beschlossen, zehn weitere Märkte in dasProgramm aufzunehmen: Tschechien, Deutschland, Italien, Litauen, Portugal,Rumänien, Slowakei, Schweden, Türkei und Vietnam. Der kombinierte Stromverbrauchfür die Produktion in diesen Märkten beträgt 0,27 Millionen Tonnen CO 2 eq oder13 % der Klimabilanz aus der Produktion. Der Roll-out beginnt im Kalenderjahr2023."Das Streben nach 100 % erneuerbarer Energie ist entscheidend, um denKlimawandel auf 1,5° C zu begrenzen. Wir wissen, dass viele unserer LieferantenSchwierigkeiten haben, 100 % erneuerbaren Strom zu kaufen, und dass nur ein Teildavon vor Ort erzeugt werden kann. Durch unsere Zusammenarbeit haben wirgezeigt, dass es möglich ist, Strom aus erneuerbaren Quellen zugänglicher underschwinglicher zu machen. Wir hoffen, dass dies auch andere Unternehmen dazuinspiriert, ihre Lieferanten auf die gleiche Weise zu unterstützen", so AndreasRangel Ahrens, Head of Climate, Inter IKEA Group.Der Schwerpunkt des Programms lag zunächst auf den drei Märkten, in denen dieKlimabilanz aufgrund des Stromverbrauchs am höchsten war: China, Indien undPolen. Dank des Programms stieg der Anteil erneuerbaren Stroms in der Produktionin China von 32 % im GJ21 auf 64 % im GJ22. Angebote für erschwingliche Verträgefür Strom aus erneuerbaren Quellen in Indien und Polen wurden erfolgreichabgeschlossen und werden im Laufe des GJ23 in Kraft treten. In Polen wurdensogenannte Power Purchase Agreements (PPAs) aus Wind- und Solarenergieabgeschlossen, die Strom liefern, der mindestens 50 % günstiger als der