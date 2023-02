BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) ist die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine zu spät gefallen. "Ja, mit der Entscheidung, nun Leopard-1- und Leopard-2-Panzer zu liefern, tun wir, was wir derzeit tun können. Ein bisschen zu spät, aber immerhin ist es jetzt passiert", sagte der Wirtschaftsminister der Wochenzeitung "Die Zeit" auch mit Blick auf künftige ähnliche Entscheidungen.

"Die Zeit drängt", sagte Habeck. "Alle rechnen mit einer furchtbaren russischen Offensive, Russland hat in den letzten Wochen die Angriffe schon verstärkt." Deutschland und seine Partner täten sehr viel zur Unterstützung der Ukraine. "Der Weg von "Wir liefern keine Waffen in die Ukraine" bis zur Zusage von Leopard- 2-Panzern ist dabei ein ziemlich weiter gewesen. Es hat sich also in nicht einmal einem Jahr viel getan."