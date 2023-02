Qualys erweitert seine Cloud-Plattform sowohl für große als auch kleine und mittlere Unternehmen, die Risiken priorisieren und reduzieren möchten

FOSTER CITY, Kalifornien (ots) - Im Rahmen der Erweiterung führt Qualys

preisgünstige All-Inclusive-Pakete für Cybersicherheit ein, die Patch-Management

und EDR umfassen, um kleinere und mittlere Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu

schützen



Qualys, Inc. (https://qualys.com/) (NASDAQ: QLYS (https://investor.qualys.com/)

), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und

Compliance-Lösungen, erweitert jetzt seine TruRisk-Plattform, um sowohl den

Anforderungen großer als auch kleiner und mittlerer Unternehmen gerecht zu

werden. Mit neuen Lösungsangeboten - VMDR TruRisk-Paketen und Enterprise TruRisk

Management - wird Qualys den Kunden helfen, die Cyberrisiken in ihrer

Infrastruktur zu reduzieren.