Globale Benutzer von Kryptowährungen können sich auf der [Markt]-Webseite von CoinEx über die neuesten Markttrends informieren. Es sei darauf hingewiesen, dass CoinEx seit der Einführung des [Market]-Segments seine Funktionalitäten kontinuierlich verbessert hat, um die Benutzererfahrung zu verbessern und gleichzeitig den Benutzern zu helfen, Marktbewegungen in Echtzeit zu erfassen.

Die Seite [Markt] umfasst die folgenden Bereiche:

I. Coin List

Auf der Coin List können Benutzer die gewünschten Kryptowährungen anhand neuer Kategorien wie Holdings, Selected und verschiedener Tags identifizieren, die einen Überblick über die Preisbildung und das Handelsvolumen der Kryptowährungen bieten.

II. New Listing

New Listing macht die Benutzer schnell mit den neuen Kryptos vertraut, die auf CoinEx notiert sind. Die Funktion ordnet die Kryptowährungen in chronologischer Reihenfolge nach dem Zeitpunkt ihrer Notierung und informiert die Benutzer über die jüngste Performance der neuen Kryptowährungen. Gleichzeitig können sich die Benutzer über die einzelnen Krypto-Kategorien informieren und sich so über mehr praktischen Komfort beim Investieren in verschiedene Kryptos freuen.

III. Markets Overview

Die Funktion [Markets Overview] fasst Echtzeit-Rankings von Kryptowährungen, Handelstrends, Preisbildung und historische Daten auf einer Seite zusammen, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Mit Markets Overview können Benutzer Echtzeit-Statistiken wie Krypto-Ranglisten, Auftragsverteilung, Preisänderungsverteilung und historische Marktwerte einsehen, um mit der Marktentwicklung Schritt zu halten.

Trotz der vielen Unwägbarkeiten, mit denen der Kryptomarkt im Jahr 2023 konfrontiert sein wird, haben wir auch viele neue Kategorien und innovative Projekte gesehen. Durch die Beobachtung der Marktentwicklungen und die Verfolgung der neuesten Trends können Krypto-Investoren einen First-Mover-Vorteil erzielen, indem sie versuchen, durch Marktbeobachtung fundierte Entscheidungen zu treffen. Als eine der Brücken zum Krypto-Vermögen erleichtert das Segment [Market] von CoinEx den Anlegern, in einem volatilen Markt mehr Möglichkeiten zu finden.

