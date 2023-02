First American Uranium ernennt neuen CEO und gewährt Aktienoptionen

Vancouver, British Columbia – 15. Februar 2023 / IRW-Press / – First American Uranium Inc. (CSE: URM) (das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Shawn Balaghi zum Chief Executive Officer des Unternehmens bekannt zu geben. Mike England hat sein Amt als Chief Executive Officer des Unternehmens niedergelegt, wird aber weiterhin dem Board of Directors angehören.

Herr Balaghi verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf den weltweiten Kapitalmärkten und hatte Schlüsselfunktionen in den Bereichen Finanzen, Unternehmensentwicklung und strategische Planung inne. Er war bereits als CEO und CFO für mehrere börsennotierte Unternehmen tätig und hat eng mit einigen der größten unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Kanada und den USA zusammengearbeitet. Shawn hat für mehrere Start-up-Unternehmen Finanzmittel in Höhe von über 300 Millionen Dollar aufgebracht und sie in Kanada, den USA und Deutschland an die Börse gebracht.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es 600.000 Incentive-Aktienoptionen an leitende Angestellte begeben hat. Die Incentive-Aktienoptionen haben einen Ausübungspreis von je 0,15 Dollar, gelten für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Datum der Gewährung und stehen unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigung.

Über First American Uranium Inc.

First American Uranium Inc. befasst sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionen in Kanada. Ziel des Unternehmens ist es, wirtschaftliche Edel- und Basismetallvorkommen zu finden und zu erschließen. Außerdem ist es bestrebt, ein Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Silver Lake durchzuführen. Das Konzessionsgebiet Silver Lake befindet sich in der Nähe des Goosly Lake und etwa 30 km südöstlich der Stadt Houston im Bergbaubezirk Omineca in British Columbia. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine 60%ige Beteiligung an einem Unternehmen, das indirekt eine 100%ige Beteiligung (vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 2 %) an bestimmten Uran-/Vanadium-Mineralclaims in Catron County (New Mexico, USA) hält.