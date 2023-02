VERSES geht Partnerschaft mit SVT Robotics ein, um den Einsatz von KI in industriellen Umgebungen zu erweitern

Vancouver, British Columbia – 15. Februar 2023 / IRW-Press / – VERSES Technologies Inc. (NEO:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“' oder das „Unternehmen“) – ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation von Lösungen der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiert hat – hat heute eine Partnerschaft mit der Firma SVT Robotics, angekündigt, die mit ihrer Plattform SOFTBOT und dem entsprechenden Partner-Ökosystem die Einbindung und den Einsatz von Robotern, IoT und anderen industriellen Anwendungen effizienter gestaltet. Die Einbindung von SVT in das Netzwerk-Betriebssystem von VERSES, KOSM, dürfte den Einzug von KI-betriebenen Robotern in Warenlagern und Verteilerzentren deutlich beschleunigen.

Durch die Modellierung von Unternehmensdaten und -prozessen als mehrdimensionaler digitaler „Zwilling“ jedes Standorts generiert KOSM Informationen in Echtzeit, steigert die Mitarbeiterproduktivität und verbessert die gesamte betriebliche Performance. Ein SOFTBOT-Konnektor für KOSM-Dienste wird in das AppDirectory von SVT Robotics eingebunden, um eine rasche und zuverlässige Integration mit allen anderen Konnektoren für Automatisierungs- und Robotertechnologie im SVT-Ökosystem zu ermöglichen. Dadurch wird die Einbindung und der Einsatz der künstlichen Intelligenz von VERSES bei jenen Firmen der Lieferkette vereinfacht, die bereits die neuesten Logistikroboter verwenden.

„Wir sind sehr stolz darauf, ein zertifizierter Partner der SOFTBOT-Plattform von SVT Robotics zu sein“, so Gabriel René, Gründungsmitglied and CEO von VERSES. „Unternehmen innerhalb der Lieferkette operieren in der Regel in einem Umfeld mit komplexen technischen Systemen und es kann sehr herausfordernd sein, mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu halten. Die Fähigkeit der SOFTBOT-Plattform von SVT, mehrere Systeme wie WMS, ERP, Robotik und IoT zu integrieren, und die Fähigkeit von KOSM, ein kohärentes Modell der diversen Bewegungen und Abläufe eines Betriebs zu erstellen, um diese besser zu verstehen und zu optimieren, werden hier zu einer leistungsstarken und effizienten Lösung zusammengeführt.“