Neustadt a. d. W. (ots) - Eingefleischte Karnevalisten dürften es wissen: Die

Kosten für den Mitgliedsbeitrag, den sie ihrem Karnevalsverein zahlen, lassen

sich nicht von der Steuer absetzen. Gleiches gilt für Trachten-, Sport- oder

Musikvereine. Welche Mitgliedsbeiträge sich dagegen absetzen lassen, zeigt der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



Wann kann man seine Mitgliedsbeiträge in der Steuererklärung angeben?





Mitglieder eines Vereins können ihren Mitgliedsbeitrag als Sonderausgabe von derSteuer absetzen, sofern ihr Verein altruistische Ziele verfolgt. Das ist beigemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken der Fall, wie zum Beispiel:- Kulturelle Fördervereine (zum Beispiel Museen)- Kirchen- Deutsche Krebshilfe- Deutsches Rotes Kreuz- UN-Flüchtlingshilfswerk- Caritas- Greenpeace- uvm.Warum ist der Beitrag zum Karnevals- oder Sportverein nicht absetzbar?Weil ein solcher Verein zwar gemeinnützig sein kann, aber gleichzeitigfreizeitnahe Zwecke mit "Eigennutz" verfolgt, ein Hobby zum Beispiel. Andersgesagt: Das Mitglied selbst hat etwas davon, wenn es im Karnevals- oderFaschingsverein mitmacht. Auch die Mitgliedsbeiträge zu Vereinen mit folgendenZwecken erkennt das Finanzamt nicht als Sonderausgaben an:- Traditionelles Brauchtum- Heimatpflege und Heimatkunde- Sport- Schach- Tierzucht, Pflanzenzucht oder Kleingärtnerei- Hundesport- Soldaten- und Reservistenbetreuung- Amateurfunk- ModellflugWas ist mit der Aufnahmegebühr?Manche Vereine verlangen eine Aufnahmegebühr, damit man überhaupt Mitgliedwerden kann. Diese Einmalzahlung wird auch "Beitrittsspende" genannt. EinBegriff, der verwirrt, denn diese Gebühr beispielsweise zur Aufnahme in einenKarnevalsverein erkennt das Finanzamt nicht als Sonderausgabe an. Der Grund: DieAufnahmegebühr wird vom beitrittswilligen Mitglied freiwillig gezahlt.