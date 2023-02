Bei den Gesprächen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi am Dienstag in Peking verpflichteten sich beide Staatsoberhäupter, die Partnerschaft zwischen den beiden Ländern zu vertiefen und zu verbessern.

PEKING, 15. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Angesichts der komplexen Veränderungen in der Welt, in der Zeit und in der Geschichte haben die Beziehungen zwischen China und dem Iran den Prüfungen der verschiedenen internationalen Wechselfälle standgehalten.

China werde unbeirrt die freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem Iran ausbauen, um die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und dem Iran für eine neue Entwicklung zu fördern, sagte Xi zu Raisi, der seinen ersten Staatsbesuch in China absolviert.

Raisi erklärte seinerseits, dass die bewährte Freundschaft im Laufe der Zeit noch fester geworden sei.

Seriöse strategische Partner

China und der Iran haben sich gegenseitig unterstützt, bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zusammengearbeitet, das gegenseitige strategische Vertrauen gefestigt und stetige Fortschritte in der praktischen Zusammenarbeit erzielt, was gemeinsame Interessen gefördert und die internationale Fairness und Gerechtigkeit gesichert hat, so Xi.

Das Land ist seit Jahren der wichtigste Handelspartner des Iran. Von Januar bis August 2022 belief sich das bilaterale Handelsvolumen zwischen China und dem Iran auf 11,16 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Davon entfielen 6,214 Milliarden US-Dollar auf chinesische Exporte in den Iran, was einem Anstieg von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und 4,946 Milliarden US-Dollar auf chinesische Importe, was einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Im Jahr 2022 kündigten beide Seiten gemeinsam die Umsetzung des umfassenden 25-Jahres-Kooperationsplans an und vereinbarten eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Produktionskapazitäten, Wissenschaft und Technologie sowie medizinische Versorgung und Gesundheitswesen.

Die beiden Staatsoberhäupter versprachen bei dem Treffen, den umfassenden Kooperationsplan zwischen Iran und China gut umzusetzen, und riefen zu einer verstärkten Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Handel, Infrastruktur und Landwirtschaft auf.

Raisi rief auch chinesische Unternehmen auf, den Iran für Investitionen und Geschäfte zu besuchen, und sagte, er erwarte, dass mehr chinesische Touristen den Iran besuchen werden.

Echten Multilateralismus praktizieren

Die Aufrechterhaltung der Stabilität im Nahen Osten ist von entscheidender Bedeutung für das Wohlergehen der Länder und Menschen in der Region, aber auch für die Wahrung des Weltfriedens, die Förderung der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und die Gewährleistung einer stabilen Energieversorgung.

Im September 2022 wurde auf der 22. Tagung des Rates der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) ein Memorandum über die Mitgliedschaft Irans in der SOZ unterzeichnet, und Raisi erließ am 7. Februar 2023 einen Befehl zur Umsetzung des Gesetzes über die Mitgliedschaft Irans in der SOZ.

Der Iran unterstützt die von China vorgeschlagene Gürtel- und Straßeninitiative, die Globale Entwicklungsinitiative und die Globale Sicherheitsinitiative und beteiligt sich aktiv an ihnen. Er sagte, dass er die gute Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wie der SOZ aufrechterhalten und gemeinsam den Frieden und die Stabilität in der Region und in der Welt sichern werde.

Xi sagte, China sei bereit, mit dem Iran zusammenzuarbeiten, um die Kommunikation und Koordination in verschiedenen Plattformen wie den Vereinten Nationen und der SCO zu stärken, echten Multilateralismus zu praktizieren und die gemeinsamen Interessen der Entwicklungsländer zu wahren.

China wird die Zusammenarbeit mit dem Iran im Rahmen des Gürtels und der Straße weiter ausbauen, um die Interkonnektivität zu erhöhen und den zwischenmenschlichen und kulturellen Austausch zu erweitern, fügte Xi hinzu.

