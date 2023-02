Xinhuanet Europe veröffentlicht Bericht über Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Bereich der grünen Wirtschaft

Brüssel (ots/PRNewswire) - Eine umweltfreundliche Entwicklung ist zu einem

gemeinsamen Ziel für die Welt geworden - auch für China und Europa, die sich

beide das Ziel gesetzt haben, in naher Zukunft kohlenstoffneutral zu werden. Um

diese Ziele zu erreichen, ist die internationale Zusammenarbeit von

entscheidender Bedeutung.



Unter dem Titel "Report on the Outlook of Sino-European Cooperation in the Green

Economy" (Bericht über die Aussichten der chinesisch-europäischen Zusammenarbeit

in der grünen Wirtschaft), herausgegeben von Xinhuanet Europe, dem europäischen

Ableger der chinesischen Nachrichten- und Informationsplattform Xinhuanet, in

Zusammenarbeit mit dem Tianfu Institute of International Big Data Strategy and

Technology, werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Herangehensweise an

die Green Economy zwischen China und Europa analysiert.