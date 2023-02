München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. verweistdarauf, dass die Unternehmen in Bayern passende betriebsspezifische Regelnentwickelt haben, damit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Faschings-oder Fastnachttage unbeschwert genießen können, die Arbeitsabläufe aber dennochreibungslos weiterlaufen. Sie macht darauf aufmerksam, dass das Arbeitsrechtauch in der bevorstehenden "fünften Jahreszeit" uneingeschränkt gilt ."BeiFeiern im Betrieb gelten die üblichen Anstandsregeln . Bezüglich des Konsums vonAlkohol sind die betriebsinternen Bestimmungen zu beachten. Sekt und anderealkoholische Getränke dürfen grundsätzlich nur dann getrunken werden, wenn esder Arbeitgeber erlaubt", sagt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Auch unabgesprochenes Verlassen des Arbeitsplatzes - etwa zur Beobachtung einesUmzugs - ist arbeitsrechtlich unzulässig . Ob Arbeitnehmer kostümiert erscheinendürfen, wird in der Regel betriebsintern einvernehmlich geregelt. DerArbeitgeber kann auch an Fasching branchenübliche Kleidung seiner Mitarbeiterverlangen: "In manchen Berufen und Branchen ist das unerlässlich", so der vbwHauptgeschäftsführer.Hinsichtlich der Arbeitszeit , insbesondere am Faschingsdienstag , gilt: DerFaschingsdienstag ist nach dem bayerischen Feiertagsgesetz kein gesetzlicherFeiertag, genauso wenig wie der Rosenmontag und der Aschermittwoch. Ob dieoffizielle Arbeitszeit am Faschingsdienstag mittags endet, wird individuell vonden Betrieben geregelt. Brossardt: "Die meisten Firmen in Bayern haben auch hiereinvernehmliche Lösungen gefunden. Viele lassen die Arbeit am Faschingsdienstagab Mittag ausklingen." Wer an Tagen mit verminderter Sollarbeitszeit, wie etwadem Faschingsdienstag, Urlaub nehmen möchte, muss allerdings einen ganzen undnicht nur einen halben Tag beantragen, denn: "Im deutschen Urlaubsrecht gilt dasGanztagsprinzip ", so Brossardt.Pressekontakt:Thomas Hansbauer, 089-551 78-361, thomas.hansbauer@ibw-bayern.de,www.vbw-bayern.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/5441969OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.