Massiv steigender Führungskräftebedarf im Bereich Digitalisierung - Spencer Stuart holt Dr. Anna Hocker als Consultant

Frankfurt am Main / München / Düsseldorf (ots) - Spencer Stuart, eine der

international führenden Top-Executive-Search- und Leadership-Advisory-Firmen,

adressiert den anhaltend starken Bedarf an Führungskräften mit ausgeprägter

Digitalkompetenz. Zum 15. Februar 2023 startet Dr. Anna Hocker als Beraterin am

Standort München. Anna Hocker ist exzellent vernetzt und insbesondere bei

digitalen Go-to-Market-Strategien eine sehr erfahrene Unternehmensberaterin. Sie

wird Klienten dabei helfen, sich vor allem in Bereich der Digitalisierung an der

Unternehmensspitze zukunftssicher aufzustellen.



"Jung, international, agil, open-minded und digital - genau solche Profile sind

die Zukunft der Executive-Search-Branche, weil sie mit der neuen Generation an

Managern in der Wirtschaft auf Augenhöhe zusammenarbeiten können", erklärt Lars

Gollenia, Geschäftsführer von Spencer Stuart Deutschland und Leiter der Digital

& Technology Officer Practice des Unternehmens in der Region EMEA. "Wir freuen

uns sehr, dass Anna Teil unserer kompromisslosen Ausrichtung auf die drängenden

Zukunftsthemen wird. Wir werden uns in den kommenden Monaten weiter personell

deutlich verstärken und damit noch besser den veränderten Anforderungen unserer

Klienten nachkommen."