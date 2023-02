Chinas Cangzhou debütiert bei der New Yorker Lunar New Year Parade mit seinem Hauptfestwagen

New York (ots/PRNewswire) - Das 25. Lunar New Year Parade and Festival fand am

Sonntag in Manhattan, New York, statt. Der Hauptfestwagen mit dem Thema "Amazing

Cangzhou, Ancient Grand Canal City" hat laut dem Veranstalter Better Chinatown

USA ein lebendiges und außergewöhnliches chinesisches Kulturerlebnis nach New

York gebracht.



Huang Ping, Generalkonsul der Volksrepublik in New York, hielt bei der

Veranstaltung eine Rede und wünschte den Menschen ein glückliches und

erfolgreiches Jahr des Hasen.