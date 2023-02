Für Plug Power gilt es nun! Nach dem vergeblichen Versuch, einen charttechnischen Befreiungsschlag zu landen, rückt nun wieder eine eminent wichtige Unterstützung in den Fokus des Handelsgeschehens…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Plug Power am 11.01. hieß es unter anderem „[…] Mit der Rückkehr über die 12,7 US-Dollar (markantes Tief aus dem Mai des vergangenen Jahres) gelang Plug Power ein erster Achtungserfolg. Um die Erholung weiter voranzutreiben und deren Relevanz zu erhöhen, muss es nun über die Zone 14 US-Dollar / 15 US-Dollar gehen. Die Bewegungsdynamik nährt die Hoffnung auf einen erfolgreichen Vorstoß über die 15 US-Dollar. Über kurz oder lang muss die Aktie jedoch über die 18,3 US-Dollar laufen. Kurzum. Plug Power hat nach der mehrmonatigen Leidenszeit das Comeback gestartet. Die Aktie muss nun über die 15 US-Dollar, um selbiges weiter voranzutreiben. Etwaige Rücksetzer sollten nun auf 12,7 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist erneut Obacht geboten.“



In der Folgezeit gelang es Plug Power, den Druck auf der Oberseite hochzuhalten. Das Comeback oberhalb von 15 US-Dollar gelang. Die Aktie erreichte zügig den zuletzt an dieser Stelle thematisierten Kursbereich von 18,3 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre einem Befreiungsschlag gleichgekommen und hätte die Bodenbildung der Aktie vorangebracht. Das Unterfangen scheiterte jedoch. Zuletzt orientierte sich Plug Power wieder in Richtung 15 US-Dollar.

In den letzten Handelstagen stand der Kursbereich um 15 US-Dollar unter Druck. Die Aktie vollführt den sprichwörtlichen Ritt auf der Rasierklinge. Ein erneuter Rücksetzer unter die 15 US-Dollar ist unter allen Umständen zu vermeiden, anderenfalls würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 12,7 US-Dollar drohen.