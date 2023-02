ROUNDUP: United Internet will eigene Aktien zurückkaufen - Kurs zieht an

FRANKFURT - Eine Panne bei Bauarbeiten in Frankfurt hat am Mittwoch zu einem Flugchaos bei der Lufthansa geführt. Tausende Passagiere mit Verbindungen über das Drehkreuz Frankfurt waren von Verspätungen und Flugausfällen betroffen. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt. Passagiere wurden gebeten, auf die Bahn umzusteigen. Der Betrieb sollte sich am frühen Abend stabilisieren.

MONTABAUR - Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet will für knapp 300 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Dabei können Aktionäre bis zu 13,9 Millionen Aktien zu einem Preis von 21 Euro an das Unternehmen zurückgeben, wie United Internet am Dienstagabend überraschend in Montabaur mitteilte. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft am Dienstag hatte bei rund 19,67 Euro gelegen. Die United-Internet-Aktie legte am Freitagvormittag kräftig zu. Mit einem Plus von 4,3 Prozent kostete ein Schein 20,50 Euro.

Commerzbank will wieder eine Dividende zahlen



FRANKFURT - Die Commerzbank will wieder eine Dividende ausschütten. Der Vorstand werde der Hauptversammlung eine Dividende von 20 Cent je Aktie für 2022 vorschlagen, teilte die Bank am Mittwoch in Frankfurt mit. Analysten hatten im Schnitt mit 25 Cent etwas mehr auf dem Zettel. Seit der Rettung mit Steuermilliarden in der Finanzkrise 2008/2009 hat die Bank nur in zwei Jahren eine Dividende von je 20 Cent pro Aktie gezahlt, zuletzt für 2018. Größter Anteilseigner ist der deutsche Staat. Zudem hat der Vorstand die Genehmigung eines Aktienrückkaufs beantragt, hieß es weiter.

ROUNDUP: Luxushaus Kering wähnt Wende bei Gucci in Sicht - Aktie zieht an

PARIS - Mit ihren Problemen in China macht die Kernmarke Gucci dem Luxusgüterkonzern Kering weiter Schwierigkeiten. Der Umsatz der italienischen Nobelmarke sackte im vierten Quartal auf vergleichbarer Basis um 14 Prozent ab, wie Kering am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten nur mit rund zehn Prozent Minus gerechnet. Neben China sorgte im Konzern auch die Kontroverse um eine Werbekampagne der Modemarke Balenciaga mit Kindern für Ärger. Balenciaga habe einen schwierigen Dezember gehabt, hieß es vom Unternehmen. Die Zuversicht des Managements für eine Kehrtwende bei Gucci ließ die Aktie dennoch steigen.

ROUNDUP: Elmos übertrifft Markterwartung für 2023 mit seiner Prognose deutlich

DORTMUND - Der Halbleiterhersteller Elmos ist nach einem Rekordjahr für 2023 deutlich zuversichtlicher als die Erwartung an den Märkten. Auf Basis des Auftragsbestandes und der dafür zur Verfügung stehenden Kapazitäten sei 2023 ein Umsatz von mehr als 560 Millionen Euro zu erwarten, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Dortmund mit. Dies entspreche einem Wachstum von mindestens einem Viertel. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern soll dann bei 25 Prozent plus/minus 2 Prozentpunkte liegen. Die Aktien legten am Mittwoch nach Handelsbeginn deutlich zu.

ROUNDUP: Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland schneidet besser ab als gedacht

BESSENBACH - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im vergangenen Jahr von der Nachfrageerholung profitiert und besser abgeschnitten als selbst erwartet. Der Umsatz kletterte um ein Viertel auf 1,57 Milliarden Euro und erreichte damit ein Rekordniveau, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Zuletzt hatte das Management des SDax-Konzerns mit Erlösen am oberen Ende der Spanne von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro gerechnet.

ROUNDUP: DIC Asset verdient unter dem Strich deutlich weniger

FRANKFURT - Höhere Zinsbelastungen, sowie gestiegene Kosten und Abschreibungen haben beim Immobilienkonzern Dic Asset vergangenes Jahr kräftig auf den Gewinn gedrückt. Der auf die Aktionäre entfallene Überschuss fiel um fast die Hälfte auf 31 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereits am Dienstagabend war der Geschäftsbericht auf der Internetseite des auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Unternehmens einsehbar. Die Nettomieteinnahmen legten dagegen unter anderem getrieben von der Übernahme des Logistikimmobilien-Spezialisten VIB um rund zwei Drittel auf 152 Millionen Euro zu. Dic hatte bereits Ende Januar die wichtigsten Eckdaten für das operative Geschäft im vergangenen Jahr sowie die Prognose für 2023 vorgelegt. Die Aktie gab im frühen Aktienhandel leicht nach.

ROUNDUP/'HB': Ceconomy als Übernahmeziel gehandelt



DÜSSELDORF - Der Elektronikhändler Ceconomy mit seinen Ketten Saturn und Media Markt könnte einem Pressebericht zufolge zum Übernahmekandidaten werden. Das Unternehmen befindet sich seit Jahren im Umbau und hat seit seiner Abspaltung vom Handelskonzern Metro 2017 den Großteil seines Börsenwertes verloren. Der europäische Marktführer im Elektronikhandel könnte damit zum Schnäppchen für Investoren oder Konkurrenten werden, schreibt das "Handelsblatt" (Mittwoch).

ROUNDUP/Dank hoher Strompreise: Encavis überrascht positiv

HAMBURG - Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis hat im abgelaufenen Jahr besser abgeschnitten als selbst und von Analysten erwartet. Bei Umsatz und operativem Gewinn erreichte Encavis laut einer Mitteilung aus der Nacht zum Mittwoch sogar jetzt schon seine eigentlich erst für 2025 avisierten Mittelfristziele. Und würde ein Teil der Erträge nicht wegen der europäischen Strompreisbremse abgeschöpft werden, wären die Ergebnisse sogar noch besser ausgefallen. Die Encavis-Aktie gehörte am Mittwoch zu den größten Gewinnern im MDax .

Weitere Meldungen



-Trotz Computerausfall: Verdi hält an Flughafenstreik fest -Barclays verdient weniger - Aktienrückkaufprogramm enttäuscht -Verdi beginnt ihre Urabstimmung über Post-Streik am Montag -Spanische Airline arbeitet enger mit Eurowings zusammen -ROUNDUP: 4000 Aussteller bei Hannover Messe - Thema klimaschonende Produktion -Personaldienstleister Amadeus Fire verfehlt Gewinnziel wegen Krankheitswelle -ROUNDUP 3/Flugausfälle und Verspätungen: Verdi bestreikt am Freitag Airports -Rekordauftrag: Air India kauft 470 Jets von Airbus und Boeing -Ahold Delhaize erwartet nach Gewinnsprung Abschwächung -Glencore mit Gewinnsprung dank hoher Rohstoffpreise - 2023 schlechteres Ergebnis -Delivery Hero kauft wie angekündigt Wandelschuldverschreibungen zurück -Restaurant-Kette Subway könnte verkauft werden

-Musk: Neuer Chef für Twitter zum Jahresende

-Aromaverbot soll auf Tabakerhitzer ausgeweitet werden -Modekette H&M und Entsorger Remondis wollen Klamotten recyceln -Reederverband: 62 Seeschiffe und 364 Seeleute stecken in Ukraine fest -Intershop 2022 bei stabilem Umsatz mit Verlust

-ROUNDUP: Linksfraktionschef fordert Ende der Gas- und Strompreisbremsen -Lila Bäcker geht neue Wege: Probebetrieb für ersten autonomen Laden -Mögliche Umweltschäden nach Zugunglück in USA°



