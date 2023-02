NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen von 27,00 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Supermarktkette habe im vierten Quartal eine unerwartet gute Profitabilität verzeichnet, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 und 2024./edh/la

