BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz und SPD-Parteichef Lars Klingbeil unterstützen nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius so wie er ein deutlich schärferes Nato-Ziel für Verteidigungsausgaben. "Das ist meine Position und die des Kanzlers und die des Parteivorsitzenden", sagte Pistorius am Mittwochmittag am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Innerhalb der Koalition solle innerhalb der nächsten Tage und Wochen darüber verhandelt werden.

Zur Frage möglicher Widerstände von Grünen und FDP sagt er: "Darüber wird man jetzt intern reden müssen. Ich werde jetzt die Widerstände anderer nicht vorwegnehmen wollen."