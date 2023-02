KSB (Klein, Schanzlin & Becker) bauen seit 1871 Pumpen, Ventile und Amaturen. Daran dürfte sich so bald auch nicht ändern, denn Pumpen werden, in einer analogen Welt, trotz Digitalisierung, immer gebraucht, in der Industrie, in Wohnhäusern, in der Petrochemie oder Chemie, im Bergbau oder in der Wasserwirtschaft. Die Aktie ist gerade dabei die Hochs aus dem Jahr 2021 zu überwinden. Wie es weitergehen könnten hier auf Plusvisionen.