BERNSTEIN RESEARCH stuft Kering auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering auf "Outperform" mit einem Kursziel von 613 Euro belassen. Für den Luxusgüterkonzern sei es ein schwieriges viertes Quartal gewesen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der operative Gewinn habe die Erwartungen verfehlt. Im Fokus stehe nun die künftige Strategie mit der Kernmarke Gucci./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 07:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / 07:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 577,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 613

Kursziel alt: 613

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m