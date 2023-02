FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen sind am Mittwoch bis zum Nachmittag gut 230 Starts und Landungen gestrichen worden. Grund waren die Computerprobleme bei der Lufthansa , nachdem bei Bahn-Bauarbeiten in Frankfurt wichtige Datenleitungen durchtrennt wurden. Der Betrieb stabilisiere sich allmählich, berichtete der Flughafenbetreiber Fraport . Für den Gesamttag waren rund 1000 Starts und Landungen mit 114 000 Passagieren geplant gewesen. Zwischenzeitlich hatte die Flugsicherung die Landung weiterer Jets untersagt, damit der Flughafen nicht vollläuft./ceb/DP/jha

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer