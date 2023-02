Am Anfang der Woche kaufte Cathie Wood 102.281 Coinbase-Aktien für ihren ARK Innovation ETF und weitere 16.414 Anteile für den ARK Next Generation Internet ETF. Bereits am Freitag vergangene Woche hat die Starinvestorin 139.105 Anteile der Krypto-Börse für den Innovation ETF geordert. Die Käufe waren insgesamt 15 Millionen US-Dollar schwer.

Dass Wood ihr Portfolio gerade in diesen Tagen mit Coinbase-Papieren auffüllt, kommt unerwartet. Zurzeit hagelt es regulatorische Maßnahmen der US-Behörden. Zum einen forderte das New York State Department of Financial Services Paxos das Unterlassen neuer Prägungen des Stablecoins Binance USD. Zum anderen erzielte die Krypto-Börse Kraken mit der SEC vor wenigen Tagen noch eine richtungsweisende Einigung. Kraken muss den Staking-Service für US-amerikanische Kunden abschalten und eine empfindliche Geldstrafe hinnehmen.