Die Einnahmen werden voraussichtlich zu allgemeinen Betriebskapitalzwecken sowie für Explorationsaktivitäten verwendet werden. Alle Wertpapiere, die in Zusammenhang mit diesem Abschluss ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Darüber hinaus unterliegen die im Rahmen dieses Abschlusses ausgegebenen Aktien einer vertraglichen Sperrfrist mit einem Zeitplan für die Freigabe innerhalb von zwölf Monaten, nachdem die Aktien zum Handel an einer Börse zugelassen wurden.

„Wir sind der Auffassung, dass First Phosphate das einzige reine börsennotierte Unternehmen weltweit sein wird, das sich ausschließlich der Produktion von sauberem, hochgradigem und ethisch beschaffenem Phosphatmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat- (LFP)-Batterieindustrie widmet“, sagte Peter Kent, President von First Phosphate. „Unsere bedingte Genehmigung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Unternehmensentwicklung von First Phosphate, zumal wir weiterhin die globale Umstellung auf LFP-Energiespeicher erleben.“

Die endgültige Genehmigung für die Notierung unterliegt der Erfüllung bestimmter von der CSE geforderter Bedingungen durch das Unternehmen. Nach der Erteilung der endgültigen Genehmigung beabsichtigt das Unternehmen, eine Pressemitteilung herauszugeben, in der das Datum des Handelsbeginns seiner Aktien an der CSE bestätigt wird.

Saguenay (Quebec), 15. Februar 2023 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien (die „Aktien“) an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) unter dem Börsenkürzel „PHOS“ erhalten hat.

First Phosphate erhält bedingte Genehmigung von Canadian Securities Exchange und gibt Abschluss von zusätzlicher Tranche seiner überzeichneten Privatplatzierung in Höhe von insgesamt 4,45 Mio. $ bekannt

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer