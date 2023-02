Technisch allerdings befindet sich AirBnB noch immer in einem Bodenbildungsprozess, weitere Kursgewinne dürften dieses Vorhaben Adidas zu einem endgültigen Abschluss bringen und mittelfristig den Weg auf der Oberseite ebnen. Noch aber liegt keine ausreichende Signallage vor, auch gilt es noch zahlreiche Hürden der letzten zwei Jahre zu überwinden.

AirBnB hat die Märkte mit einer Anhebung der Umsatzprognose für das laufende Quartal positiv überrascht, das Unternehmen rechnet nach eigenen Angaben mit Erlösen zwischen 1,75 und 1,82 Mrd. US-Dollar. Marktbeobachter waren bislang von 1,69 Mrd. US-Dollar ausgegangen. Grund für den optimistischen Ausblick sei unter anderem die Aufhebung der pandemiebedingten Reisebeschränkungen in zahlreichen Ländern. Entsprechend fester präsentiert sich die Aktie des Wohnraumvermittlers und notiert derzeit um 130,00 US-Dollar.

Auf einem guten Weg

Um von einem echten Durchbruch bullischer Marktteilnehmer in der AirBnB-Aktie sprechen zu können, muss das Papier mindestens über ein Niveau von 131,20 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis springen. Nur in diesem Szenario erfährt der um 81,91 US-Dollar etablierte Boden einen erfolgreichen Abschluss und könnte mittelfristig den Weg in Richtung 150,51 und darüber 164,78 US-Dollar ebnen. Bis dahin bleibt die Aktie allerdings noch anfällig für Rückschläge, diese könnte zeitweise auf 113,23 oder 108,03 US-Dollar abwärts reichen. Gewisse Vorbereitungen können Investoren anhand des skizzierten Verlaufs aber schon jetzt treffen.

AirBnB (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: