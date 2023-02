Schnell zur fürsorglichen 24h-Pflegekraft für zu Hause - ennie.de hilft (FOTO)

Köln (ots) - Pflegenotstand ist aktuell ein Dauerthema in Nachrichten und

Talkshows. Da kommt ennie - die neue Vermittlungsplattform für motivierte

24h-Betreuungskräfte - wie gerufen.



Eine neue Vermittlungsplattform für Pflegekräfte : vertrauensvoll und fair





Das Startup ennie ( http://www.ennie.de ) bringt Pflegebedürftige undselbständige Betreuungskräfte zusammen. In der ersten Entwicklungsphase wurdender Bedarf und die Akzeptanz des Angebots festgestellt. Daher beginnt ennie nunmit dem Ausbau des Produktangebots und der Skalierung des Geschäftsmodells. Diedigitale Plattform bringt effizientere Vermittlungsprozesse und einen geringerenVerwaltungsaufwand mit sich. Hierdurch können deutlich niedrigere Provisionenals bei klassischen Agenturen aufgerufen werden, was eine faire Bezahlung fürdie Betreuungskräfte ermöglicht. Dies wiederum führt zu erheblich größererMotivation und dadurch höherer Betreuungsqualität.GründungsphaseDas Startup ennie wurde im Juli 2021 in Köln von dem Venture Builder ExcubateCorporate Startups gegründet. Nachdem sich in kurzer Zeit mehrere 1000Betreuungskräfte und Betreuungssuchende registrierten, war schnell eine großeNachfrage ersichtlich. Die Strukturen wurden weiter professionalisiert und dieZahl der Vermittlungen im Jahr 2022 deutlich gesteigert. Ziel ist, diePflegekraft-Vermittlung für Betreuungssuchende direkter und einfacher zugestalten.Die IT Consulting Firma objective partner war mit der technischen Entwicklungder Plattform betraut und hat somit das Fundament für einen reibungslosen Ablaufgeschaffen. In einer Case Study berichten sie über die erfolgreicheZusammenarbeit. ( http://www.objective-partner.de/case-studies/ein-neuer-standard-fuer-die-24-stunden-pflege/ ).24-Stunden-Pflege : Vermittlung einfach gemachtDer Schwerpunkt der innovativen Plattform liegt auf einer Vermittlung vonBetreuungskräften für die sogenannte 24-Stunden-Alltagsbetreuung. Plötzlichpflegebedürftig zu werden ist für die meisten Betroffenen mit großerVerunsicherung und für die Angehörigen oft mit hohem Aufwand zur Planungverbunden. Auf der Plattform können daher einfach und schnell passendeBetreuungskräfte für die Versorgung zu Hause gefunden werden. Sofern gewünscht,können sich im Anschluss der Pflegebedürftige und die ausgesuchteBetreuungskraft virtuell oder telefonisch kennenlernen, bevor einBetreuungsvertrag über die Plattform abgeschlossen wird.Unkomplizierte Abwicklung mit rechtlich geprüften VertragsvorlagenFür die Pflegebedürftigen bietet die Plattform Musterverträge, um dieBeauftragung selbständiger Betreuungskräfte möglichst unkompliziert und dennochsicher zu ermöglichen. Auch die fristgerechte und sichere Bezahlung ist über diePlattform sichergestellt. Eine Anpassung an geänderte Lebensverhältnisse istflexibel möglich. Durch den transparenten Prozess ist auch einzwischenmenschliches Auskommen gewährleistet, niemand ist dauerhaft gebunden.Zusätzlich zu der Plattform bietet ennie auf der eigenen Website sowiezugehörigen Social-Media-Kanälen weitere nützliche Informationen zur Pflege undangrenzenden rechtlichen Themen an.Geprüfte Pflegekräfte - Sicherheit für die zu PflegendenAuf der Plattform gelistete Betreuungskräfte mit eigenem Gewerbe werden vor derFreischaltung geprüft. Außerdem werden sie durch ein großes Partnernetzwerk invertraglichen und steuerlichen Angelegenheiten unterstützt. Ein ausreichenderVersicherungsschutz ist Voraussetzung, um von ennie zur Vermittlung zugelassenzu werden.Management-Team für das Jahr 2023Um das geplante Wachstum und den Ausbau der Plattform zu realisieren, übernimmtnun ein eigens für die Wachstumsphase zusammengestelltes Management-Team. Dabeiwechseln zwei Mitarbeiter von Excubate, die schon intensiv am Aufbau desGeschäftsmodells beteiligt waren, dauerhaft zu ennie. Raphael Wischnewsky,bisher COO Corporate Ventures bei Excbuate übernimmt die Rolle des CEO vonTorsten Wohlrab, der diese ad interim in der Gründungsphase innehatte. TorstenWohlrab widmet sich nunmehr wieder ausschließlich seinen Aufgaben als SeniorPartner bei Excubate. Zusätzlich übernimmt Martin Greguletz, bei Excubate bisherals Senior Venture Architect tätig, die Rolle als Head of Operations.Pressekontakt:CARE24 GmbHHerr Fabian MichelDillenburger Str. 9351105 KölnDeutschlandfon ..: 0221-67058640web ..: https://www.ennie.de/email : mailto:marketing@ennie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162400/5442139OTS: Care24 GmbH