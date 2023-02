Renexxion Ireland Ltd. und Dr. Falk Pharma GmbH geben den Beginn der Phase-II-Studie zu Naronaprid bei Gastroparese bekannt

Roscrea, Irland und Freiburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Randomisierte,

placebo-kontrollierte Doppelblindstudie zur Beurteilung der Wirksamkeit eines

neuen gastrointestinalen Prokinetikums bei Gastroparese



Das private Biopharma-Unternehmen Renexxion Ireland Limited, das auf die

Entwicklung innovativer Medikamente für Patient*innen mit gastrointestinalen

("GI-") Erkrankungen mit hohem therapeutischen Bedarf spezialisiert ist, gab

heute bekannt, dass der/die erste Patient*in in einer von der Dr. Falk Pharma

GmbH durchgeführten Phase-IIb-Studie mit Naronaprid - einem potenziellen

Best-in-Class-Prokinetikum für gastrointestinale Erkrankungen - behandelt wurde.





Bei dieser Phase-IIb-Studie handelt es sich um eine multizentrische,randomisierte und placebo-kontrollierte Doppelblindstudie, mit der dieWirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Naronaprid bei Patient*innen mitGastroparese untersucht werden soll. Studienzentren werden dafür ungefähr 300Patient*innen in die Studie aufnehmen und randomisieren, die zwölf Wochen langentweder eine von drei Dosen Naronaprid oder täglich ein Placebo erhalten. Derprimäre Endpunkt der Studie ist eine Verbesserung von Anzeichen und Symptomenidiopathischer oder diabetischer Gastroparese am Ende der Behandlungsphase imVergleich zum Beginn. Zusätzliche sekundäre und explorative Endpunkte werdenebenfalls untersucht, um das Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil von Naronapridim Vergleich zu Placebo herauszuarbeiten.Bei Gastroparese handelt es sich um eine schwerwiegende chronische Erkrankung,charakterisiert durch eine verzögerte Magenentleerung mit gastrointestinalenSymptomen wie Übelkeit, Erbrechen oder Blähungen. Gastroparese wird häufigassoziiert mit deutlichen Beeinträchtigungen im Sozialleben und im Berufsalltag.Trotz des hohen medizinischen Bedarfs gibt es bislang noch kein zugelassenesArzneimittel bei dieser Indikation."Wir bei Renexxion Ireland sind stolz darauf, mit Dr. Falk Pharmazusammenzuarbeiten, um Naronaprid in ganz Europa auf den Markt zu bringen. Infrühen klinischen Studien in den USA hat Naronaprid die Magenentleerungbeschleunigt und zeigte dabei ein vergleichbares Sicherheitsprofil wie Placebo.Die Ergebnisse der Studie werden die Entwicklung dieses Medikaments zurBehandlung von Gastroparese weiter vorantreiben - einer Erkrankung, die mitschweren und belastenden Einschränkungen der Lebensqualität einhergeht, derenhoher medizinischer Bedarf immer noch ungedeckt ist und für die es sehr wenigeLangzeitbehandlungsoptionen gibt", so Peter Milner M.D., FACC (Mitglied desAmerican College of Cardiology (ACC)), Chairman und CEO.