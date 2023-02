Deutsche Anleihen fallen nach unerwartet starken US-Konjunkturdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gefallen. Nachdem die Notierungen bis zum frühen Nachmittag noch zulegen konnten, drehten sie nach unerwartet starken US-Konjunkturdaten in die Verlustzone. Am späten Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,36 Prozent auf 134,75 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,47 Prozent.

Auch in den übrigen Euroländern legten die Renditen mehr oder weniger stark zu. Am Markt wurde auf weiter steigende Leitzinsen in den USA nach robusten Konjunkturdaten spekuliert, was den Renditen von Staatspapieren generell Auftrieb verlieh.