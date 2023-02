MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi stellt der Münchner Flughafen für Freitag seinen regulären Passagierbetrieb ein. Das teilte der Flughafen am Mittwoch mit./jml/DP/jha

Am Freitag keine regulären Passagierflüge am Münchner Flughafen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer