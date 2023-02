Ideen für Innovationen besser nutzen!

Sperrfrist: 15.02.2023 15:30

Berlin (ots) - Bessere Verwertung von Ideen durch Technologiemärkte - Geringe

Beteiligung deutscher Unternehmen am Technologiehandel - Schwierigkeiten bei der

Identifikation geeigneter Handelspartner - Funktionsfähigkeit von

Technologiemärkten durch bessere Rahmenbedingungen stärken





Das neue Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI)wurde heute an Bundeskanzler Olaf Scholz übergeben. Es befasst sich auch mitTechnologiemärkten, also mit Märkten, auf denen technologisches Wissen in Formvon Rechten zum Schutz geistigen Eigentums (sogenannte IP-Rechte) wie z.B.Patenten gehandelt wird.Bessere Verwertung von Ideen durch Technologiemärkte"Technologiemärkte", so Prof. Dr. Carolin Häussler von der Universität Passauund Mitglied der Expertenkommission, "können erheblichen ökonomischen undgesellschaftlichen Nutzen schaffen. Denn sie bieten die Möglichkeit, das voneinem Unternehmen entwickelte Wissen mit den komplementären Kompetenzen undRessourcen eines anderen Unternehmens zusammenzubringen, das dieses Wissenbesser in die Anwendung bringen kann als der bisherige Eigentümer. DieseMöglichkeit, eine neu entwickelte Technologie nicht mehr selbst am Marktplatzieren zu müssen, aber dennoch von ihrer Entwicklung zu profitieren, gibtden Unternehmen zusätzliche Anreize, in Forschung und Entwicklung zuinvestieren. Technologiemärkte begünstigen somit eine effizientereArbeitsteilung im Innovationsprozess".Der Bezug von IP-Rechten über Technologiemärkte kann erheblich zumInnovationserfolg eines Unternehmens beitragen. "So weisen innovativeUnternehmen, die IP-Rechte über Technologiemärkte bezogen haben, einen um 4,5Prozentpunkte höheren Umsatzanteil mit Produktinnovationen auf als vergleichbareUnternehmen ohne solche IP-Rechte", erklärt Prof. Dr. Irene Bertschek vom ZEWMannheim und stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission. Wie wichtigTechnologiemärkte sind, zeigt sich zudem daran, dass gemäß einer repräsentativenErhebung 63,6 Prozent der deutschen Unternehmen, bei denen der fehlende Zugangzu IP-Rechten Innovationen hemmte, auf Innovationen verzichteten. Kein anderesInnovationshemmnis wurde häufiger als Grund für den Verzicht auf Innovationengenannt.Geringe Beteiligung deutscher Unternehmen am TechnologiehandelTrotz der vielen Vorteile, die Technologiemärkte bieten, liegt die Beteiligungdeutscher Unternehmen auf solchen Märkten zum Teil deutlich hinter derBeteiligung von Unternehmen anderer Länder zurück. Als "besonders kritisch"