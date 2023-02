MIRO Recycling-Monitoring 2023 - Ein Tatsachenbericht / Beides wird gebraucht: Die Recycling- und die Primärbaustoffe

Berlin (ots) - Am 15. Februar 2023 erschien der aktuelle "Monitoring-Bericht

Kreislaufwirtschaft Bau". Gemäß einer bereits in den 1990er-Jahren getroffenen,

freiwilligen Vereinbarung der Bau- und mineralischen Baustoffbranchen mit der

Bundesregierung sowie zuständigen Ministerien, werden damit regelmäßig für die

stoffliche Verwertung geeignete Materialmengen dokumentiert und ihr

Wiedereinsatz dargestellt. Mineralisches Recycling ist bedeutsam und wird auch

durch Primärrohstoffbranchen, wie sie der Bundesverband Mineralische Rohstoffe,

MIRO, als Organisation heimischer Sand- und Kiesbetriebe sowie

Steinbruchunternehmen vertritt, befürwortet. Nicht müde wird der Verband dabei,

darauf hinzuweisen, dass Recycling- und Primärrohstoffe gleichermaßen gebraucht

werden, um die gesellschaftlichen Aufgaben der Gegenwart und Zukunft zu

meistern.



Alle Recyclingmöglichkeiten auszuloten und zu nutzen, die sich gemäß Stand der

Technik bieten, ist im Sinne der Ressourceneffizienz unerlässlich. Die Güte und

Qualität der Ausgangsstoffe - also der Primärrohstoffe und mineralischen

Bindemittel - definiert im weiteren Verlauf auch die Eignung bspw. von

Recyclingbaustoffen aus aufbereitetem Bauschutt. Seit vielen Jahren verweisen

die Daten auf eine stabile Entwicklung des RC-Segmentes, zeigen im Gegenzug aber

auch die Grenzen der Substitution auf.