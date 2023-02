(Im 5. Absatz, 1. Satz, wurde korrigiert: "1839 Schiffen mit mehr als 100 Bruttoregistertonnen")

HAMBURG (dpa-AFX) - Knapp ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs stecken nach Angaben des Verbands Deutscher Reeder (VDR) in der Ukraine immer noch 62 internationale Seeschiffe fest. Darunter sei auch ein deutsches Schiff, sagte VDR-Präsidentin Gaby Bornheim am Mittwoch in Hamburg. Insgesamt seien 364 Seeleute betroffen. "Wir sorgen uns sehr um die Seeleute, die auch nach einem Jahr Krieg in der Ukraine immer noch nicht nach Hause zurückkehren können." Bornheim appellierte an alle Beteiligten, den Seeleuten eine Rückkehr in ihre Heimatländer zu ermöglichen. Russische Truppen haben die Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen und führen seither Krieg gegen das Land.

"Wir verurteilen den russischen Angriff auf die Integrität und Souveränität der Ukraine absolut und (...) unterstützen die Sanktionen der Bundesregierung, der EU, der Vereinigten Staaten, der Vereinten Nationen", betonte Bornheim. Der Krieg in der Ukraine strahle auch auf das Leben an Bord der deutschen Seeschiffe aus. So gebe es dort nach wie vor etwa 3000 Russen und 2000 Ukrainer. Die Mannschaften hielten zwar erstaunlich gut zusammen, es sei aber auch schwierig.