Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,36 Prozent am Vortag auf 2,41 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,21 Prozent auf 125,29 Punkte. Der Bund-Future verlor zuletzt 0,42 Prozent auf 134,71 Punkte./ajx/he

Der EuroStoxx 50 legte am Mittwoch um 0,97 Prozent auf 4280,04 Punkte zu. Für den französischen Cac 40 ging es noch etwas deutlicher aufwärts. Der britische FTSE 100 kletterte erstmals über die runde Marke von 8000 Punkten und schloss knapp darunter mit plus 0,55 Prozent auf 7997,83 Zählern. In New York stand der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss moderat tiefer, der technologielastige Nasdaq 100 notierte kaum verändert.

An der Dax-Spitze erholten sich die Anteile des Triebwerkherstellers MTU mit plus 4,1 Prozent von ihren Vortagesverlusten. Brenntag gewannen 3,7 Prozent, nachdem die Citigroup die Aktien des Chemikalienhändler zum Kauf empfahl.

Auch eine etwas schwächere Wall Street bremste den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte nicht. So zog auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen an und präsentierte sich mit einem Zuwachs von 1,13 Prozent auf 28 651,03 Punkte noch etwas besser als der Dax.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Robuste US-Konjunkturdaten und damit verbunden die Sorge vor weiter steigenden Zinsen haben den Dax am Mittwoch nicht aufgehalten. Der Leitindex schloss mit plus 0,82 Prozent auf 15 506,34 Punkten. Allmählich rückt das in der vergangenen Woche erreichte Jahreshoch wieder näher.

