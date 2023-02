Zukunftsstrategie Forschung und Innovation des BMBF muss Mittelstand stärker einbeziehen

Berlin (ots) - Der Stellenwert von Forschung und Innovation für den Standort

Deutschland ist unbestritten, denn die Zukunftsfähigkeit der deutschen

Wirtschaft im Allgemeinen und des Mittelstands im Besonderen hängt von weltweit

begehrten Produkten und Verfahren ab. Der Ausgestaltung der Zukunftsstrategie

Forschung und Innovation des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)

kommt daher große Bedeutung zu. Sie muss die Leitlinien für Wirtschaft und

Gesellschaft angemessen adressieren. Das tut sie, indem sie die wichtigen Themen

aufzeigt, die Akteure und die Zielgruppen benennt.



"Es ist daher sehr schade, dass es dem BMBF nicht gelungen ist, zeitgemäße

Transferstrategien zu erarbeiten", erläutert Professor Dr. Martin Wortmann,

Generalsekretär der Bildungsallianz des Mittelstands. Das Verständnis von

Transfer sei veraltet. "Das Wesen und das Wesentliche des Transfers ist die

Interaktion auf Augenhöhe zwischen den Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft,

aus Gesellschaft und Politik", ergänzt Professor Dr. Jürgen Krahl, Präsident der

Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe, und verweist auf die noch

unzureichende Forschungslage zur Gestaltung erfolgreichen Transfers.





Das BMBF sehe Transfer als Top-Down Ansatz. Erst kämen die Universitäten mitihrer Grundlagenforschung, dann die Hochschulen für angewandte Wissenschaftenund dann der Mittelstand. "Das kann nicht funktionieren", betont Wortmann. "Wirbrauchen einen permanenten Austausch zwischen den Akteuren und zwar gleichzeitigund Bottom-Up." Nur so könne bedarfsgerecht schnell und flexibel einezukunftsfähige Wirtschaft und Gesellschaft gestaltet werden.Es sei daher auch nicht verständlich, warum der deutschen Bildungslandschaft inder BMBF-Strategie nicht mehr Platz eingeräumt werde. Die schulischen Leistungenseien alarmierend und die Zukunft der Wirtschaft gefährdet. Forschung undInnovation bräuchten aber gut ausgebildeten Nachwuchs, der in der Lage sei, dieanstehenden Herausforderungen zu meistern. "Dafür müssen die Grundlagengeschaffen werden", so Wortmann. "Wir brauchen grundlegende Veränderungen imdeutschen Bildungssystem."Über die BildungsallianzDie Bildungsallianz des Mittelstands ist eine Initiative des Bundesverbands DerMittelstand. BVMW e. V. und setzt sich für eine echte Qualitätswende in derdeutschen Bildungspolitik ein. Als Zusammenschluss von 22 Verbänden undInitiativen aus Bildung und Wirtschaft ist die Bildungsallianz das größteBildungsnetzwerk Deutschlands, dessen Mitglieder die Interessen von Lehrerinnenund Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Dozentinnen und Dozenten aus demBildungsbereich vertreten.Pressekontakt:Waltraud Eder, Pressesprecherin Bildungsallianz,waltraud.eder@bildungsallianz.org oder eder@vdr-bund.de, +49 (0)15201957242Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5442266OTS: BVMW