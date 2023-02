Kubota Tractor Corporation implementiert Syncron für optimiertes Bestandsmanagement im Einzelhandel und herausragenden Service für das Händlernetz

CHICAGO, 15. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Syncron gibt bekannt, dass die Kubota Tractor Corporation, ein in den USA ansässiger Vertreiber von Land- und Baumaschinen, sich für Syncron Retail Inventory entschieden hat, um die Verwaltung seiner Lagerbestände im Einzelhandel zu unterstützen. Kubota arbeitet daran, die Lieferketten zu straffen und den Händlern zeitsparende Lösungen für den Zugriff auf den Lagerbestand und die schnelle Lieferung von Teilen zur Verfügung zu stellen. Dank dieser Optimierung können sich Kubota-Kunden darauf konzentrieren, was sie am besten können: Pflanzen, Füttern, Bauen und die Pflege unserer Welt.

Kubota hat die Vorteile einer intelligenten Lösung zur Optimierung des Ersatzteilbestands und die Möglichkeiten zur Verbesserung des Bestandsmanagements für den Einzelhandel erkannt. Bei der Auswahl einer neuen Lösung legte Kubota großen Wert auf ein sorgfältig arbeitendes Team, das über die nötige Erfahrung verfügte und sich für die Zusammenarbeit interessierte.

„Wir haben uns für Syncron entschieden, weil das Unternehmen über Erfahrung in der Landmaschinenbranche verfügt und bereits mit unseren zertifizierten Händlersystemen vernetzt ist", erklärte Dann Kemmann, Director of Parts, Kubota Tractor Corporation. „Syncron hilft uns, unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Händlern nachzukommen, indem es unser Ersatzteillager rationalisiert. So haben wir das richtige Teil zur richtigen Zeit am richtigen Ort."

Mit Syncron erhält Kubota eine sofort einsatzbereite Lösung zur Automatisierung des Händlernachschubs, zur Verbesserung der Nachschubraten und zur Erhöhung der Transparenz für alle Beteiligten. Statt sich bei der Prognose und Planung des Ersatzteilbestands auf mehrere Händlersysteme zu verlassen, erhalten Kubota und seine Händler Zugang zu einer umfassenden, benutzerfreundlichen Plattform mit einfacher Integration zur Steigerung der Produktivität und Vermeidung von Verschwendung.