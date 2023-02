ElleVet Sciences, die führende CBD+CBDA-Marke für Haustiere in den Vereinigten Staaten, expandiert nach Europa

Christian Kjaer, CEO von ElleVet Sciences, sagt : „Als führender Anbieter von CBD+CBDA-Cannabinoiden für Haustiere in den USA ist es ein natürlicher nächster Schritt für uns, unser Wachstum fortzusetzen, indem wir nicht nur den US-Markt unterstützen, sondern unsere Produkte auch Tierärzten und Tierbesitzern in mehreren europäischen Ländern anbieten."

PORTLAND, Maine, 15. Februar 2023 /PRNewswire/ -- ElleVet Sciences gab heute bekannt, dass es seine globale Reichweite mit seinem neuen europäischen Hauptsitz in Haarlem, Niederlande, erweitern wird. Die einzige wissenschaftlich bewährte CBD+CBDA-Marke für Haustiere startet derzeit ihren ersten internationalen Rollout in den Niederlanden, Deutschland, Spanien und Frankreich von der Europazentrale von ElleVet Sciences aus.

„Wir haben ein engagiertes Team in Europa, das bereit ist, denselben hochwertigen Kundenservice anzubieten, für den ElleVet Sciences in den USA bekannt ist", fügte Kjaer hinzu. „Um in Europa erfolgreich zu sein, müssen wir unsere Produkte und Dienstleistungen lokalisieren, was bedeutet, ein Team von muttersprachlichen Kundendienstmitarbeitern zu haben und unsere wissenschaftlich unterstützten Produkte auf dem Markt anzubieten."

Haustierhalter und Tierärzte in Europa, die ElleVet Sciences für Hunde ausprobieren möchten, können Produkte entweder online auf ellevetsciences.eu oder über ihren örtlichen Tierarzt finden.

Weitere Informationen finden Sie auf ellevetsciences.com oder in den sozialen Medien unter @Ellevetsciences auf Facebook und Instagram .

Informationen zu ElleVet Sciences

ElleVet Sciences ist ein führendes, auf Wissenschaft ausgerichtetes CBD+CBDA-Unternehmen für Haustiere mit Sitz in Portland, Maine, USA. Es ist das erste und einzige Unternehmen, das mit seiner Cannabinoid- und Terpenölmischung klinische Studien mit nachgewiesenen Ergebnissen durchgeführt hat. Christian Kjaer und Amanda Howland gründeten im Jahr 2017 ElleVet Sciences. Das ElleVet-Team kombiniert wissenschaftliches und veterinärmedizinisches Wissen mit einem Engagement für Tiere durch Forschung und Innovation.

