Streiks kommen zur Unzeit und ziehen volkswirtschaftlichen Schaden nach sich - Brossardt "Flughafen München wichtiges Drehkreuz für bayerische Wirtschaft"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

kritisiert die im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes für Freitag von der

Gewerkschaft ver.di angekündigten Streiks an deutschen Flughäfen scharf. "Die

Streiks kommen zur Unzeit . Sie richten sich formal gegen den Tarifpartner,

faktisch aber gegen Passagiere sowie gegen Unternehmen, die auf den

Warentransport per Luftverkehr angewiesen sind. Wenn einige Wenige eine gesamte

Infrastruktur lahmlegen, zieht dies einen erheblichen volkswirtschaftlichen

Schaden nach sich", so vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



An diesem Freitag drohen mehrere deutsche Flughäfen durch Streiks ganztägig

lahmgelegt zu werden, darunter auch der Flughafen München . Aufgrund der Streiks

ist mit starken Auswirkungen im Flugverkehr von Verspätungen über Ausfälle bis

hin zum Erliegen des Luftverkehrs zu rechnen.