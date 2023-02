Water Ways wird auf der kommenden „Ontario Fruit and Vegetable Convention“ in Niagara Falls neue computergestützte Steuerungssysteme für intelligente Bewässerung und Fruchtbarmachung vorstellen

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

15. Februar 2023 - Toronto, Ontario - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbietet, gibt bekannt, dass seine hundertprozentige kanadische Tochtergesellschaft Heartnut Grove WWT Inc. ("HGWWT") auf der bevorstehenden "Ontario Fruit and Vegetable Convention" in Niagara Falls, die am 22. und 23. Februar stattfindet, computergestützte, arbeitssparende Kontrollsysteme für die Bewässerung von Obstplantagen und Freiflächen sowie eine präzise Mischtechnologie für erdlose Anbauer und Baumschulen vorstellen wird. HGWWT wird auf der Messe die fortschrittlichen Technologien vorstellen, die in Israel entwickelt wurden und die dem Unternehmen hoffentlich helfen werden, den nordamerikanischen Agrarmarkt zu erweitern.

Ohad Haber, Chairman und Chief Executive Officer, kommentierte: "Unsere kanadische Tochtergesellschaft arbeitet daran, den US-Landwirtschaftsmarkt zu durchdringen und auf dem kanadischen Markt zu expandieren. Teil dieser Bemühungen sind Messen und Kongresse. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, über HGWWT einen erheblichen Umsatz in Kanada und den USA zu erzielen."

Über Water Ways Technologies Inc.

WWT (ISIN: CA9411881043) ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet. WWT konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmen von WWT stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Projektgeschäft und (ii) Vertrieb von Komponenten und Geräten. WWT nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und setzt gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem sie diese Technologien insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada weiter verbreitet. Zu den Bewässerungsprojekten von WWT gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.