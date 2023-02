Airbus findet neuen Finanzchef beim Kunststoffkonzern Covestro

Airbus-Finanzchef Asam hatte schon im vergangenen Sommer seinen Wechsel zu SAP eingeleitet und wird den Flugzeugbauer Anfang März verlassen. Bei dem Softwarekonzern aus Walldorf soll er Anfang März ebenfalls das Finanzressort führen. Asam war erst im April 2019 als Finanzchef von Airbus angetreten. An der Seite von Vorstandschef Guillaume Faury führte er den Konzern durch die finanziellen Herausforderungen der Corona-Krise, die die Luftfahrtbranche besonders hart getroffen hatte./mis/stw/jha/

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Kunststoffkonzern Covestro verliert seinen Finanzchef an Airbus. Thomas Toepfer werde das Unternehmen zum 31. August vorzeitig verlassen und in gleicher Position zum Flugzeugbauer Airbus wechseln, teilte Covestro am Mittwochabend mit. Dort wird er den scheidenden Dominik Asam beerben. Eigentlich lief Toepfers Vertrag, der 2018 von Kion zu dem Dax -Konzern gewechselt war, noch bis Ende März 2026. Die Suche nach einem Nachfolger laufe, hieß es weiter.

