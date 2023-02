In die Zukunft navigieren 3 Flottenmanagementtrends für 2023 von Wialon

Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) - Im Flotten- und Transportsektor, in dem die

Unternehmen Sicherheit, Effizienz und Leistung optimieren, ist die

Telematiktechnologie allgegenwärtig. In einem immer schwieriger werdenden

wirtschaftlichen Umfeld müssen Unternehmen immer mehr darauf achten, dass sie

die richtige Technologie einsetzen, um ihre Effizienz zu steigern.



"Der Wettlauf um Effizienzsteigerungen in den Unternehmen gewinnt an Dynamik.

Mithilfe von Telematik-Technologien werden Fuhrparkbesitzer ihren Fokus von der

reinen Verfolgung hin zu wissensbasierter Intelligenz verlagern. Basierend auf

den Erfahrungen unserer Partner und unserer Marktbeobachtung sehen wir weltweit

mehrere Schwerpunkte in der Branche", erklärt Sergei Kostenko, Head of Product

bei Wialon (https://gurtam.com/en/wialon?utm_source=cision&utm_medium=press+rele

ase&utm_campaign=wialon) , einer globalen Telematikplattform, die

Flottenmanagementdienste für 3,5 Millionen Fahrzeuge in mehr als 150 Ländern

anbietet.