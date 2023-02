Nordex will Kapitalstruktur stärken - Sachkapitalerhöhung geplant

ROSTOCK (dpa-AFX) - Der Windanlagenhersteller Nordex will seine Kapitalstruktur mit der Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital stärken. Dazu sei eine Sachkapitalerhöhung geplant, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Mittwochabend in Rostock mit. Für einen Beschluss werde eine außerordentliche Hauptversammlung (27. März) einberufen. Mit dem Schritt würden sich die jährlichen Zinskosten um rund 46 Millionen Euro deutlich verringern, warb Nordex. Die vorgeschlagene Kapitalerhöhung baue zudem auf der Strategie auf, die Bilanz zu stärken, um diese gegen die kurzfristigen Risiken, denen der Sektor ausgesetzt sei, abzusichern. Die Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate um rund ein Prozent zum Xetra-Schluss nach.

