Kpler übernimmt MarineTraffic und FleetMon zur Expansion im maritimen Sektor

Brüssel (ots/PRNewswire) - Doppeldeal pusht die Innovationstätigkeit von Kpler

im Bereich maritime Daten und Analysen.



Kpler, der führende Anbieter von Rohstoffdaten, Analysen und Markteinblicken,

gab heute die Übernahme von MarineTraffic und FleetMon bekannt, zwei Anbietern

von globalen Schiffsverfolgungsdaten und maritimen Analysen.



Die Übernahme folgt auf eine frühere Akquisition von FleetMon durch

MarineTraffic, was zu einer koordinierten Doppelübernahme für Kpler im Bereich

der maritimen Analytik führt.





Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat sich das in Athen ansässige UnternehmenMarineTraffic zu einem festen Bestandteil der maritimen Industrie entwickelt,indem es Innovationen vorangetrieben hat, die Schiffsverfolgungsdaten undAnalysen einem breiten Publikum zugänglich gemacht haben. Das ebenfalls 2007gegründete Rostocker Unternehmen FleetMon liefert AIS-Daten an marktführendeUnternehmen, darunter auch Industrieunternehmen am Ende der Lieferkette.Die Kombination der Stärken dieser Unternehmen wird es Kpler ermöglichen, dieWertschöpfung für den maritimen Sektor zu erhöhen und die Qualität der Produkte,Daten und Dienstleistungen für seine Kunden zu verbessern. Dies geschieht ineiner Zeit, in der die Nachfrage nach neuen digitalen Tools steigt und dieglobalen Herausforderungen in der maritimen Lieferkette zunehmen."Seit seiner Gründung hat sich Kpler auf die Verfolgung von Ladungenkonzentriert, nicht von Schiffen. Wir glauben, dass es an der Zeit ist,Rohstoff- und Seeverkehrsinformationen auf einer einzigen Plattformzusammenzuführen. Dies wird zu Verbesserungen bei den Daten und Dienstleistungenführen, die wir anbieten, und weitere Innovationen im maritimen Sektorvorantreiben, indem wir die hervorragende Arbeit von MarineTraffic und FleetMoneinbeziehen." - François Cazor, CEO von Kpler."Ich bin sehr stolz auf das, was MarineTraffic in den letzten Jahren erreichthat, und freue mich auf das, was wir als Teil von Kpler zusammen mit demFleetMon-Team noch erreichen können. Ich bin zuversichtlich, dass dieIntegration unserer Produkte und Organisationskulturen uns zu neuen Ufern führenwird, was letztendlich unseren Kunden und unserer Gemeinschaft zugute kommt. Diezunehmend vernetzte maritime Welt braucht mehr digitale Tools und bessereAnalysen, und wir werden weiter in diese Richtung innovieren." - Demitris Memos,CEO, MarineTraffic."Transparenz für die Welt der Schifffahrt zu schaffen, ist seit über einemJahrzehnt der Antrieb unserer Arbeit.Durch die Kombination der Erfahrungen und Kompetenzen der Teams von Kpler ,