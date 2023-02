Flughäfen Frankfurt, Hamburg und München bleiben am Freitag für Passagierbetrieb geschlossen

Hamburg (ots) - Dass es am Freitag zu Problemen bei Flugreisen kommen würde, war

abzusehen: Die Gewerkschaft Verdi kündigte für den Tag einen Streik des

Flughafen-Personals an. Viele Airlines bereiten sich bereits mit Notplänen

darauf vor. Doch in mehreren Flughäfen soll der Betrieb nicht nur langsamer,

sondern gar nicht stattfinden: Die großen Flughäfen Frankfurt, Hamburg und

München werden am Freitag komplett für reguläre Passagierflüge geschlossen

bleiben.



Das bestätigte eine Sprecherin der Lufthansa gegenüber dem stern . Aufgrund

eines absehbaren Mangels an Bodenpersonal durch die Streiks sei ein Betrieb der

Flughäfen demnach nicht möglich. Der Münchner Flughafen teilte dies auch selbst

mit. Die anderen beiden Flughäfen waren für Anfragen nicht erreichbar.