NACHFRAGE NACH WERKSTOFFEN UND KOMPONENTEN BLEIBT VOR ALLEM IN NORDAMERIKA AUFGRUND DES REZESSIONSRISIKOS GEDÄMPFT GEP GLOBAL SUPPLY CHAIN VOLATILITY INDEX

Clark, New Jersey (ots/PRNewswire) -



- Weltweite Volatilität in der Lieferkette auf dem niedrigsten Stand seit

September 2020

- Warenknappheit lässt weiter nach, Transportkosten normalisieren sich und

Unternehmen bauen Sicherheitsbestände ab

- Die Unternehmen reduzieren weiterhin ihre Einkäufe von Vorprodukten, wobei der

Nachfragerückgang in Nordamerika am stärksten ist



Der GEP Global Supply Chain Volatility Index - ein Frühindikator, der die

Nachfragebedingungen, Engpässe, Transportkosten, Lagerbestände und Rückstände

erfasst - fiel im Januar auf 0,97 (Dezember: 1,61), was zeigt, dass sich die

weltweiten Lieferketten weiter verbessern und seit September 2020 kaum noch

belastet sind.