Der USA Wealth Report Die Millionäre der USA wandern aus

New York (ots/PRNewswire) - Das Blatt wendet sich in den USA, einem Land, das

von Generationen von Einwanderern aus der ganzen Welt geprägt wurde und dessen

Nachkommen den größten Wohlstandsmarkt der Welt geschaffen haben. Im Jahr 2023

zeichnet sich jedoch eine neue Dynamik ab: Wohlhabende US-Amerikaner suchen in

einem noch nie dagewesenen Ausmaß nach grüneren Weiden im Ausland. Der erste USA

Wealth Report (https://www.henleyglobal.com/publications/usa-wealth-report-2023)

, der heute von dem auf Investitionsmigration spezialisierten Unternehmen Henley

& Partners (https://www.henleyglobal.com/) in Zusammenarbeit mit dem Wealth

Intelligence Unternehmen New World Wealth veröffentlicht wurde, zeigt, dass das

Land auch unter den einwandernden Millionären an Glanz verliert, und Experten

sagen, dass der "amerikanische Traum" jetzt auf dem Prüfstand steht.



Der Bericht zeigt auch, dass es derzeit eine bedeutende Bewegung von HNWIs

innerhalb des Landes gibt. Städte wie Austin, Scottsdale, Greenwich und Miami

gewinnen an Millionären, während die großen Wohlstandszentren Los Angeles,

Chicago und New York City sie verlieren.