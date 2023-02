NEW YORK (dpa-AFX) - Bei den Kursbewegungen an der Wall Street geht die Schere am Mittwoch weiter auseinander. Wie schon am Vortag entwickelten sich die an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerte etwas besser als die Standardwerte im Dow Jones Industrial .

Der Leitindex der Wall Street gab zwei Stunden vor Schluss um 0,10 Prozent auf 34 055,63 Punkte nach, während es der Nasdaq 100 nach schwachem Start wie schon am Dienstag ins Plus schaffte. Der technologielastige Index gewann 0,34 Prozent auf 12 633,93 Zähler. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich mit 4136,66 Punkten so gut wie auf Vortagsniveau.