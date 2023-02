NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben sich am Mittwoch mühsam ins Plus vorgearbeitet. Wie schon am Vortag entwickelten sich die an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerte etwas besser als die Standardwerte an der Wall Street. Anleger taten sich weiter schwer damit, für Aktien eindeutige Schlüsse aus aktuellen Wirtschaftsdaten zu ziehen.

Während der Dow Jones Industrial um 0,11 Prozent auf 34 128,05 Punkte stieg, es dabei aber erst in den Schlussminuten in die Gewinnzone schaffte, legte der marktbreite S&P 500 um 0,28 Prozent auf 4147,60 Punkte zu. Der Nasdaq 100 dagegen schaffte es mit 0,77 Prozent auf 12 687,89 Zählern am deutlichsten ins Plus. Unter anderem hoben dort starke Zahlen des Unterkünfte-Vermittlers Airbnb die Stimmung.